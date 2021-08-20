الناتو يدعو طالبان للسماح بمرور الأجانب ووقف العنف فورا

حث حلف شمال الأطلسي "الناتو"، طالبان مجددا على السماح بالمرور الآمن للرعايا الأجانب والأفغان الساعين لمغادرة البلاد، داعيا لوضع حد للعنف في أفغانستان فورا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة، إن الحلف يعطي الأولوية لإخراج الناس من كابول وأن يبقى المطار مفتوحا.



تصريحات ستولتنبرج جاءت بينما يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء اجتماع أزمة افتراضيا لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وقال ستولتنبرج: "ما زال الوضع صعبا ولا يمكن التنبؤ به، التحدي الرئيسي الذي نواجهه أن يصل الناس ويدخلون مطار كابول".

وذكر مسؤول في حلف الأطلسي، أن أكثر من 18 ألف شخص تم نقلهم جوا من كابول منذ استيلاء طالبان على عاصمة أفغانستان، لكن آلاف الأشخاص المتلهفين للفرار ما زالوا يحتشدون في المطار.

ووجه ستولتنبرج الشكر للولايات المتحدة وبريطانيا على جهودهما لحفظ الأمن في مطار كابول.

وبعد نحو عقدين استكمل حلف شمال الأطلسي هذا الصيف عملياته العسكرية في أفغانستان وسحب معظم قواته من البلاد.

لكن الحلف ما زال يحتفظ بتمثيل دبلوماسي في كابول، ويعمل من مقره في بروكسل باعتباره منتدى لتنسيق الإجراءات المحلية في أفغانستان مثل إجلاء المواطنين.