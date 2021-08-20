المرصد السوري: 4 قتلى جراء ضربات إسرائيلية لمواقع حزب الله

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 4 عناصر من مليشيات "حزب الله" اللبناني من جنسيات سورية ولبنانية، وإصابة آخرين.
وقال المرصد، إن تلك حصيلة أولية لضربات إسرائيلية على تجمعات لـ"حزب الله" ليل الخميس/الجمعة، في منطقة قارة بريف دمشق قرب الحدود السورية مع لبنان.
وكان المرصد السوري رصد استهدافًا من صواريخ إسرائيلية لمستودعات أسلحة ومواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة قارة بريف دمشق المتداخلة مع ريف حمص الجنوبي الغربي.
وينشط "حزب الله" في تلك المنطقة، إضافة لاستخدامها في تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا، في حين حاولت الدفاعات الجوية في قاسيون وجبل المانع واللواء 91 التصدي للضربات الإسرائيلية.
وكان المرصد السوري رصد في 17 أغسطس/آب اندلاع حريق في موقع عسكري تابع لقوات النظام والمليشيات الإيرانية، استهدفته 3 صواريخ إسرائيلية، في تلة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.
والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام الماضي، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.
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