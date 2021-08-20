ميركل في زيارة وداعية: حوارنا مع روسيا مهم رغم الخلافات

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الحوار مهم مع روسيا رغم الخلافات، موضحة أنها ستبحث مع الرئيس فلاديمير بوتين أفغانستان وليبيا.

وفي وقت سابق الجمعة، وصلت ميركل العاصمة الروسية موسكو في زيارة يرجح أن تكون وداعية بأجندة حافلة بملفات ساخنة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن ميركل قولها أن هذه هي "زيارة الوداع وأن لديها العديد من الأمور للمناقشة"، موضحة أنها ستناقش أفغانستان وليبيا وقضايا أخرى خلال اللقاء مع بوتين.

وأضافت ميركل: "رغم وجود تباين في الرأي بيننا، فإني أعتقد أنه من الجيد أن نتحدث مع بعضنا البعض، ونحن عازمون على مواصلة الاتصالات والتحدث. وكما قلت من قبل، هناك ما يمكن مناقشته، العلاقات الثنائية، ومسائل كثيرة على الأجندة الدولية: المؤتمر الذي تم عقده في ليبيا، وبالطبع أفغانستان".

كما تنوي ميركل مناقشة العلاقات التجارية بين روسيا وألمانيا، وقضايا المجتمع المدني، والمنظمات غير الربحية، واختتمت قائلة: "لدينا شيء نملأ وقتنا به".

من جانبه، قال بوتين، خلال لقائه مع ميركل، إن "لدى روسيا العديد من القضايا التي يجب مناقشتها مع الجانب الألماني، فهذه ليست زيارة وداع فحسب بل زيارة بناءة".

وأضاف: "الآن أود أن أشير إلى أن ألمانيا تظل أحد الشركاء الرئيسيين لنا في كل من أوروبا والعالم بأسره".

ولفت إلى أن "ألمانيا هي الشريك التجاري والاقتصادي الثاني لنا بعد الصين، وعلى الرغم من أننا شهدنا ركودًا خطيرًا إلى حد ما في عام 2020، إلا أن هناك الآن زيادة بمرتين تقريبًا في حجم التبادل التجاري في الأشهر الستة الأولى".

وتابع متوجها للمسؤولة الألمانية: "لدينا العديد من القضايا التي تتطلب المناقشة، لذلك أنا متأكد من أن هذه لن تكون مجرد زيارة وداع مرتبطة بقراركم بعدم الترشح مجددا لمنصب المستشار الاتحادي، ولكن أيضًا زيارة غنية بالعمل".

وبعد لقائها مع بوتين، من المنتظر أن تتوجه ميركل، الأحد المقبل، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة تناقش خلالها الاقتصاد والطاقة والأمن والمشاكل الدولية الملحة.

وتنتخب ألمانيا، في 26 أيلول/سبتمبر القادم، مستشارا جديدا للبلاد؛ خلفا لميركل التي أعلنت نهاية 2018، أنها لن تترشح لولاية خامسة.