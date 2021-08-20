إيلون ماسك يقترب من إزاحة جيف بيزوس.. صراع على عرش أثرياء العالم

اقترب إيلون ماسك بشدة من صدارة قائمة أثرياء العالم وذلك بعد الضربات التي تلقتها الأسهم في الفترة الماضية، وقلصت ثروة منافسه جيف بيزوس.

وحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، لا يزال بيزوس الرئيس السابق لشركة أمازون أغنى شخص في الكوكب بثروة قيمتها 186 مليار دولار، لكن ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا اقتنص الوصافة في المركز الثاني وبثروة قيمتها 184 مليار دولار، أي بفارق ملياري دولار فقط عن صاحب المركز الأول.







وخسر بيزوس 4.38 مليار دولار من ثروته منذ بداية العام، بينما قفزت ثروة ماسك في ذات الفترة بمقدار 14.5 مليار دولار.

ثروة برنارد أرنو

وفي المركز الثالث، جاء الفرنسي برنارد أرنو مؤسس رئيس مجموعة LVMH للسلع الفاخرة.

وبلغ صافي ثروة أرنو 158 مليار دولار، وهو ربح 43.9 مليار دولار منذ بداية العام.

موقع بيل جيتس

وفي المركز الرابع، حل الأمريكي بيل جيتس مؤسس "مايكروسوفت" بصافي ثروة 149 مليار دولار، بعد أن زادت ثروته بقيمة 17.2 مليار دولار منذ بداية 2021.





وفي المركز الخامس، جاء الأمريكي مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" بصافي ثروة 132 مليار دولار، حيث قفزت ثروته 28.6 مليار دولار منذ بداية العام.

وفي المركز السادس، حل لاريج بيج من جوجل بصافي ثروة 122 مليار دولار بعد أن زادت ثروته بمقدار 39.2 مليار دولار في 2021.

أثرياء من جوجل

وفي المركز السابع جاء سيرجي برين من جوجل بصافي ثروة قيمتها 117 مليار دولار، بعد أن زادت ثروته بمقدار 37.7 مليار دولار.

وفي المركز الثامن جاء الأمريكي ستيف بالمر رئيس مايكروسوفت السابق بثروة قيمتها 106 مليارات دولار، بعد أن ربح 25.7 مليار دولار منذ بداية 2021.

المخضرم وارين بافيت

ثم في المركز التاسع، حل الأمريكي المخضرم وارين بافيت رئيس "بيركشاير هاثاواي" بصافي ثروة 104 مليارات دولار، بعد أن كسب 16 مليار دولار منذ بداية العام.





وفي المركز العاشر، جاء لاري أليسون من "أوراكل" بصافي ثروة 102 مليار دولار، حيث ربح 22 مليار دولار في 2021.

يشار إلى أن قائمة العشرة الأوائل بين أثرياء العالم، شهدت خروج المرأة الوحيدة التي دخلت فيها خلال 2021، وهي الكاتبة والأكاديمية الفرنسية فرانسواز بيتنكورت مايرز، وريثة "لوريال" وأغنى امرأة في العالم.

وتقبع مايرز حاليا في المركز الحادي عشر بثروة قيمتها 89.9 مليار دولار.