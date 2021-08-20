كيف تؤمّن قناة السويس عبور السفينة "إيفر جيفن"؟.. تفاصيل رحلة الجمعة

تعبر سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن"، قناة السويس اليوم الجمعة، في رحلة جديدة لها، فكيف استعدت القناة للرحلة الجديدة؟

فبعد 45 يوما من مغادرة السفينة "إيفر جيفن" لقناة السويس بعد حادث الجنوح الشهير، كشفت مصادر ملاحية داخل قناة السويس لـ"دوت الخليج الإخبارية" عن خطة تأمين عبور السفينة اليوم.



تفاصيل رحلة "إيفر جيفن" الجديدة

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إن هيئة القناة قامت بجميع الترتيبات لرحلة السفينة "إيفر جيفن" اليوم والتي تستمر لمدة 10 ساعات على أقل تقدير.

أضافت المصادر أن السفينة "إيفر جيفن" تمر هذه المرة عبر قناة السويس دون حمولة "ستكون فارغة" وفي طريقها إلى الصين لإجراء عمليات الصيانة الدورية لها.

وتعبر السفينة البنمية "إيفر جيفن"، الجمعة، المجرى الملاحي لقناة السويس، ضمن قافلة الشمال، في أول عبور لها للقناة عقب جنوحها في شهر مارس/آذار الماضي، وتسببها في تعطل حركة الملاحة بالممر المائي.

كيف تؤمن قناة السويس مرور "إيفر جيفن"؟

وقالت المصادر الملاحية لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن السفينة "إيفر جيفن" ستصاحبها قاطرتان من الهيئة أثناء العبور واحدة في المقدمة والأخرى في الخلف، على أن تكون السفينة في الترتيب الأخير لقافلة الشمال أثناء العبور في مجرى قناة السويس.





وتعطلت حركة الملاحة في قناة السويس في كلا الاتجاهين لمدة 6 أيام في 23 مارس/آذار الماضي حين جنحت "إيفر جيفن" البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، خلال عاصفة رملية، وتوقفت في عرض مجرى القناة، ما أدى إلى توقف الملاحة في الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية، قبل أن تتمكن هيئة القناة من تعويمها في 29 مارس الماضي.

رحلة "إيفر جيفن" الشهيرة

وغادرت السفينة مصر بعد 106 أيام من احتجازها في الجزء الجنوبي من القناة لحين إنهاء أزمة التعويضات، بعد التوصل إلى اتفاق تسوية.

ووقع رئيس هيئة قناة السويس، والشركة اليابانية مالكة السفينة، اتفاق تسوية يشمل تعويض مصر عن جنوح السفينة.





وأشار رئيس الهيئة، إلى أن التسوية التي تم التوصل لها، تنص على ألا تكون هناك مطالب أخرى لأي من الطرفين، موضحاً أن الاتفاق يشمل تسديد مبلغ دفعة واحدة، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وكانت هيئة القناة طالبت بتعويض قدره 916 مليون دولار، لتغطية جهود تعويم السفينة، وما لحق بسمعة القناة من ضرر، بالإضافة إلى العائدات المفقودة، قبل أن تخفض المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.