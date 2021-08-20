السيول تغمر 10 آلاف فدان زراعي بالسودان

أعلنت السلطات السودانية، تضرر 10 آلاف فدان زراعي بمشروعي الرهد وبالفاو شرقي البلاد، جراء السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة.

ووقف وزيرا الري بروفسيور ياسر عباس، والزراعة الدكتور الطاهر حربي الخميس، على حجم الأضرار التي وقعت بهذا المشروع الاستراتيجي.

وقال وزير الزراعة الطاهر حربي في تصريح صحفي، الخميس: "هذا الموسم تميز بكثرة الأمطار، الأمر الذي أثّر سلبا على مساحات كبيرة بالمشروع، إذ تضرر 500 مزارع في مساحة عشرة آلاف فدان".

وأضاف: "تفكرنا مع وزارة الري على وضع الحلول، وهناك حلول عاجلة".

وشدد وزير الزراعة أن زيارته لمشروع الرهد الزراعي بالفاو تعد الثانية له في خلال 10 أيام، ليقف على الأوضاع ميدانيا.





من جانبه، أعلن وزير الري والموارد المائية؛ بروفيسر ياسر عباس، تنفيذ علاجات عاجلة لآثار الفيضانات والسيول بمشروع الرهد الزراعي تبدأ بتصريف المياه المتراكمة إلى نهر الرهد عبر السايفونات، والمصارف.

وشدد أنه سيتم وضع خطة تتضمن دراسة علمية للأسباب التي أدت للأضرار الكبيرة في المشروع والقطاع السكني بمنطقة الفاو.

وأشار الوزير إلى التزام منظمة الفاو بتقديم الدعم في دراسة الآثار والعمل على تلافي الأسباب.

ووجه بروفيسر عباس بتسخير كافة آليات وإمكانيات وزارة الري في المعالجات العاجلة لإزالة وتخفيف آثار الفيضان بالفاو.

وشهدت منطبقة الفاو بولاية القضارف شرقي السودان أمطار غزيرة وسيول مدمرة استدعي حالة استنفار واسعة وتدخل الجهات الرسمية والمنظمات الطوعية لنجدة المتضررين.

