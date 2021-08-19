موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. عودة إيفرجيفن و"برقع" أفغانستان ووقود لبنان

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خلال فترة وجيزة نجح الملياردير جيف بيزوس من انتزاع قمة الأثرياء مجددا، من منافسه برنار أرنو، ليصبح أغنى شخص في العالم.

وشهدت الأيام الماضية نشاطا لافتا للعبة الكراسي الموسيقية بين أثرياء العالم، وتحديدا بين بيزوس وبرنار أرنو وإيلون ماسك، ولكن نجح مؤسس أمازون، أمس الأربعاء، من استعادة مكانته مجددا متربعا على عرش الأثرياء.

مع دخول طالبان العاصمة الأفغانية كابول، بدا للسيدات أن كل شىء سيتغير، وعلى رأسه الزي والعمل والتعليم.

تطمينات عديدة أطلقها قادة طالبان بمجرد الولوج إلى قصر الرئاسة، الأحد الماضي، خاصة فيما يتعلق بأوضاع النساء.



ولكن لا يبدو أن هذه التطمينات كافية، فقد شهدت الأيام الأخيرة ازدحام النساء أمام المتاجر لشراء البرقع، وهو الزي الرسمي الذي فرضته طالبان خلال النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي.

أعلنت الرئاسة اللبنانية عن خطة أمريكية تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة لبنان في تجاوز أزمة الكهرباء.

وذكرت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس ميشال عون بوضعها خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر، لمساعدة بلده في احتواء أزمة الطاقة الكهربائية التي يعاني منها حاليا.

تراجعت تركيا 5 مراتب أخرى في مؤشر الحرية الاقتصادية واحتلت المرتبة 76 بين 178 دولة.

ومؤشر الحرية الاقتصادية هو سلسلة من 10 قياسات اقتصادية أنشأتها مؤسسة التراث وصحيفة “وول ستريت جورنال” تم قبوله كمؤشر على النمو المستدام ومستويات الرفاهية للبلدان، وفق ما ذكرته الصحيفة نقلا عن تقرير للمؤسسة المذكورة.

اتهمت السعودية الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق بشكل غير عادل على وارداتها من مركب كيميائي سعودي.

وقدمت المملكة العربية السعودية شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن رسوم مكافحة الإغراق، التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على واردات مركب كيميائي يستخدم في صناعة الألياف الاصطناعية والزجاجات البلاستيكية، وفقا لوثيقة نُشرت الخميس.

وقع المحظور في لبنان وبدأت الشركات بإقفال محطاتها نظراً لنفاد مخزونها إثر الخلاف بين وزارة الطاقة والمصرف المركزي حول التسعيرة.

واعتذرت شركة كورال من اللبنانيين لعدم تمكنها، وللمرة الأولى منذ تاريخ تأسيسها، من تزويد المحطات بمادة البنزين اعتباراً من اليومـ وذلك لنفاد الكميات في مستودعاتها. وعند نفاد الكميات المتبقية في محطاتها، ستتوقف هذه الأخيرة بدورها عن تلبية حاجات المواطنين.

تعود سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن"، للعبور مجددا لقناة السويس، الجمعة، ، في رحلة جديدة لها، بعد 45 يومًا من مغادرتها فقط.

وتقوم "إيفر جيفن"، برحلة جديدة لها من ميناء روتردام الهولندي إلى شرق آسيا.



وغادرت سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن"، قناة السويس، منذ 45 يوما، بعد انتهاء أزمة احتجازها لمدة 3 أشهر.