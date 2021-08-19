أردوغان يتحدث عن لقاء قريب يجمعه بالشيخ محمد بن زايد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإمارات ستقوم قريباً باستثمارات كبيرة في بلاده، متوقعا عقد لقاء قريب مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونقل التلفزيون التركي عن أردوغان قوله إن الإمارات ستقوم قريباً باستثمارات كبيرة في بلاده، وإنه سيعقد بعض اللقاءات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الفترة المقبلة.

تصريحات أردوغان جاءت في لقاء تلفزيوني عقب لقائه مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وأمس الأربعاء، بحث الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وأردوغان خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

ونقل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى الرئيس التركي، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيما حمله الرئيس التركي تحياته وتمنياته لهما بدوام الصحة والعافية.

ومن جانبه، قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن مستشار الأمن الوطني الإماراتي عقد اجتماعًا إيجابيًا مع الرئيس التركي محوره التعاون والشراكات الاقتصادية.

ووصف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الاجتماع الذي جمع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ"التاريخي والإيجابي".

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات"، وتابع قائلًا: "أولويات الازدهار والتنمية محرّك توجهنا الداخلي وقاطرة سياستنا الخارجية".