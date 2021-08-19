اعتقال "تكفيري" حرض على اغتيال الرئيس التونسي

أكد مصدر أمني لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن تم، اليوم الخميس، اعتقال تكفيري بمحافظة المنستير شرقي تونس يحرض على اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هذا التكفيري "قام بنشر تدوينات تحريضية تدعو للجهاد ما دفع قوات الأمن بمصلحة التوقي من الإرهاب للقبض عليه بسرعة".

وتابع أنه تم فتح قضية عدلية في الغرض بتهمة الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن يوم 25 يوليو/تموز الماضي عن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك بعد استفحال الفساد وإيصال البلاد إلى نفق مظلم بعد عشرية سوداء من حكم الإخوان للبلاد.

وشهدت البلاد أكثر من 50 عملية إرهابية دامية طيلة السنوات الماضية، كما تم تفكيك قرابة 320 خلية إرهابية تنشط ميدانيا في الجبال وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.



وتتمركز التنظيمات الإرهابية في تونس طيلة 10 سنوات بالجبال الغربية (الشعانبي والسلوم وسمامة)، وتتبع تنظيمي القاعدة وداعش.

وإجمالي وفيات المؤسستين الأمنية والعسكرية وصل إلى قرابة 700 فرد منذ 2011، إضافة إلى عدد من الاغتيالات السياسية التي طالت اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي.