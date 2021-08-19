أفغانستان.. طالبان تناقش المستقبل وأمريكا تخشى عودة الإرهاب

كشف قيادي في طالبان النقاب عن أن أعضاء الحركة وقياداتها ينخرطون حاليا في مباحثات حول مستقبل القوات الأفغانية، فيما تراقب واشنطن تعهد الحركة بعدم السماح باستخدام أفغانستان قاعدة للإرهاب.
وقال القيادي في تصريحات صحفية مساء الخميس، بدأنا حاليا حصر الأسلحة والذخيرة والمركبات العسكرية التي تركتها القوات الأمريكية والناتو.
وأضاف، لا يمكن تحميل الحركة مسؤولية الفوضى والقتلى الذين سقطوا في الأيام الماضية في مطار كابول، مع تدافع الناس لمغادرة البلاد بعد سيطرة الحركة على السلطة.
وفي سياق متصل، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد: إننا قلقون إزاء تقارير الأمم المتحدة عن تمدد تنظيم داعش الإرهابي في أفريقيا.
وأضافت، سنراقب التزام حركة طالبان بعدم السماح لأي إرهابي بتهديد الولايات المتحدة أو حلفائها من الأراضي الأفغانية، علينا العمل لضمان ألا تتحول أفغانستان إلى قاعدة للإرهاب مجددًا.
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