البنتاجون: أجلينا 7 آلاف شخص.. ولا خطط لتمديد البقاء بأفغانستان

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عدم وجود خطط لتمديد بقاء القوات في أفغانستان إلى ما بعد الموعد المحدد في 31 أغسطس/آب.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن مطار كابول لا يزال آمنًا ومفتوحًا لرحلات الإجلاء، ونجحنا في إجلاء نحو 7 آلاف شخص من أفغانستان، بينهم أكثر من ألفين خلال الساعات الماضية.



وأضاف، أن طائرات عسكرية أمريكية حلقت فوق كابول من أجل تعزيز الأمن، ونحن نولي أهمية قصوى لحماية قواتنا في أفغانستان.

وتابع، لدينا ما نحتاج من الوقود لطائرات عملية الإجلاء في مطار كابول وحركة طالبان لا تزودنا به.

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، ودول أخرى لها بعثات في أفغانستان، إلى إجلاء الدبلوماسيين والمدنيين عبر مطار كابول، وهو السبيل الوحيد للدخول والخروج للكثيرين في البلاد.

وشهد المطار، الإثنين، فوضى عارمة، جراء توافد حشود الأفغان للبحث عن خروج آمن من البلاد، بعد سيطرة طالبان، وأطلقت القوات الأمريكية النار لتفريق الحشود، وتعلّق البعض بطائرة نقل عسكرية أمريكية أثناء استعدادها للإقلاع، ما أدى لسقوط قتلى.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة بًثت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات المدنيين وقد غزوا الممر الوحيد للمطار وتدافعوا لركوب الدرج والجلوس أعلى الطائرات آملين في السفر، خارج أفغانستان.