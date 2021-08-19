9 تلاميذ ضحايا عملية خطف جديدة شمال نيجيريا

خطف مسلحون تسعة تلاميذ من مدرسة في شمال نيجيريا، بحسب الشرطة التي أكدت أنها تلاحق الخاطفين وتبذل جهودا كبيرة لإنقاذ التلاميذ.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية غامبو عيسى: خطف مسلحون معروفون محليًا باسم "قطاع طرق" أولادًا عائدين إلى منازلهم الثلاثاء في قرية السكي بولاية كاتسينا.



وقال سكان لوكالة فرانس برس إن بين المخطوفين التسعة مدرسا.

واعلن أحد السكان مونتاري نصيرو لوكالة فرانس برس أن "قطاع الطرق وصلوا إلى المدرسة وأجبروا ثمانية طلاب وأستاذهم على ركوب دراجاتهم النارية واندفعوا بهم إلى الغابة".

وتزرع عصابات إجرامية مدججة بالسلاح الرعب في شمال ووسط نيجيريا منذ سنوات، وتنفذ عمليات خطف جماعي في المدارس والجامعات، وبحسب الأمم المتحدة، تم اختطاف ألف تلميذ من المدارس منذ بداية العام.

وتم الإفراج عن معظمهم من خلال مفاوضات أو دفع فدية، لكن مئات التلاميذ والطلاب لا يزالون في أيدي خاطفيهم.

تعيش هذه العصابات في مخيمات في غابة روغو التي تمتد عبر ولايات كاتسينا وكادونا وزمفارا والنيجر.

وفي منتصف أغسطس/ آب، قتل ثلاثة أشخاص وخطف 15 طالبا من كلية زراعية في ولاية زمفارا (شمال غرب)، خلال هجوم شنته إحدى هذه الجماعات الإجرامية، في يوليو/ تموز خطف 121 طالبًا من مدرسة معمدانية في ولاية كادونا المجاورة.

وبالإضافة إلى هذه العصابات المدججة بالسلاح، تواجه القوات النيجيرية أيضًا تمردًا إرهابيا منذ 12 عامًا في شمال شرق البلاد والانفصاليين في جنوب شرقه.

وتواجه حكومة الرئيس محمد بخاري انتقادات لفشلها في وقف انعدام الأمن المتزايد في نيجيريا.

يبدو أن الجشع يقف وراء عمليات الخطف قبل أي ايديولوجية معينة، لكن العديد من الخبراء قلقون من التقارب المحتمل لهذه العصابات الإجرامية مع جماعة بوكو حرام الإرهابية وتنظيم داعش في غرب أفريقيا.