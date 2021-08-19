مقتل ثاني جندي أوكراني خلال أسبوع برصاص الانفصاليين

قتل جندي أوكراني برصاص انفصاليين في شرق البلاد، ليكون الثاني الذي يقتل خلال أسبوع في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار.

وأصدر الجيش بيانا جاء فيه، إن مواقع الخطوط الأمامية الأوكرانية استهدفت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بقذائف هاون وقاذفات قنابل وهجمات بأسلحة أوتوماتيكية.



وتابع البيان "نتيجة نيران العدو، أصيب جندي بجروح قاتلة"، وهو ثاني جندي أوكراني يقتل في المناطق الانفصالية منذ بداية الأسبوع.

ويتبادل الطرفان تهمة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي يفترض أن يكون حيز التنفيذ.

ودخلت أوكرانيا في صراع منذ 2014 مع الانفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وهي حرب اندلعت بعد وقت قصير من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وأسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.

ووفقا لكييف، قتل ما لا يقل عن 45 جنديا أوكرانيا منذ بداية العام في مقابل 50 جنديا خلال العام السابق بكامله.

وبعد هدنة تم احترامها على نطاق واسع في النصف الثاني من العام 2020، تصاعد التوتر بدرجة كبيرة هذا العام مع نشر روسيا حوالى 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية في غضون أسابيع.