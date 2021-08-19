أغلى أجهزة الكمبيوتر في العالم وسرعاتها.. حواسيب خارقة

تضم كبرى مؤسسات التكنولوجيا في العالم أجهزة حاسوب عرفت بـ"SUPERCOMPUTERS" والتي تتولى تنفيذ مجموعة من المهام الحساسة وبالغة الدقة.

وعدد هذه الحواسيب لقوتها وتكلفتها الفكلية، يعتبر محدودا، بالإضافة لحجمها العملاق الذي يحتاج لمبان كاملة حتى تحتويها، حيث تستخدم في تشغيل عمليات محاكاة معقدة تتضمن عددا كبيرا من المتغيرات، وتنطلق أهمية المحاكاة من إعطاء فرصة لحساب النتائج وتوفير بيئة تماثل الواقع لإجراء تجارب معقدة وحساسة للغاية.

وتضم قائمة أغلى أجهزة الحاسوب الخارقة 5 حواسيب خارقة حول العالم، ويتم قياس قوة الكمبيوتر بناء على مقياس "تيرا فلوبس" أو الـ "بيتا فلوبس"، وفيما يلي قائمة تضم هذه الحواسيب، وتستعرض قوتها وتكلفتها.

الحاسوب "Fugaku" الياباني

وتصدر القائمة الحاسوب الياباني العملاق "Fugaku" جميع المنافسين ليحصد المركز الأول في القوة و التكلفة، كونه أقوى الأجهزة المعدة بواسطة المشروع البحثي Top500، وأيضا أغلاها.

تم تطوير هذا الحاسوب بقوة معالجة قدرها 422010 تيرا فلوبس بواسطة شركة "Fujitsu" بالتعاون مع مختبر "Riken" الفيدرالي.

ويستطيع الحاسوب الياباني إجراء ما يقارب 3 أضعاف العمليات الحسابية في الثانية الواحدة، مقارنة بالجهاز الثاني في القائمة وهو الحاسوب الأمريكي "Summit" الصادر عن شركة "IBM" بقوة معالجة 148600 تيرا فلوبس.

وتصل تكلفة الحاسوب الياباني الخارق لـ 1 مليار دولار.





حاسوب "Summit"

هو ثاني أقوى وثاني أغلى حاسوب في العالم، وهو من إنتاج الشركة الأمريكية العملاقة المصنعة للحواسيب “IBM”، ويتمتع بقوة معالجة 148600 تيرا فلوبس، وتصل تكلفته 200 مليون دولار.





حاسوب IBM Sierra

وتنتج "IBM" أيضا ثالث أقوى جهاز كمبيوتر في العالم وهو "Sierra" بقولة معالجة 94640 تيرا فلوبس، ويأتي خلفه الجهاز الصيني "Sunway Taihulight" بقوة 93014.6 تيرا فلوبس من تصنيع شركة "NRCPC".

وتصل تكلفة هذا الحاسوب لـ 150 مليون دولار.





حاسوب Sunway TaihuLight الصيني

وهذا الحاسوب، صنف في يونيو/حزيران 2016 بأنه أسرع حاسوب فائق في العالم حسب قائمة توب 500 التي تصدر عن خبراء بمجال الحاسوب مرتين سنويا في العام بألمانيا.

وثُبت جهاز "صنواي تايهولايت" الذي يعمل بسرعة 93 بيتافلوبا في المركز الوطني للحوسبة الدقيقة في مدينة وشي الصينية.

ويتمكن الجهاز في أقصى سرعة له من حل قرابة 93.000 تريليون معاملة حسابية في الثانية الواحدة.

وتصل تكلفته الحالية 273 مليون دولار.





حاسوب "بيرلماتر" Perlmutter

وهو كمبيوتر خارق طورته شركة "هوليت - باكارد" من نوع "كراي أكس" Cray EX، في "المركز القومي لبحوث الطاقة والحوسبة العلمية" ((NERSC في كاليفورنيا، التابع لـ"مختبر لورانس بيركلي الوطني".

ويعمل هذا الحاسوب الخارق بواسطة ستة آلاف و159 وحدة معالجة رسومات "تنسور كور أي 100" من "إنفيديا"، مما يجعله قادراً على الضلوع بنحو أربع عمليات "إكسا فلوب" أو كوينتيليون (يساوي واحداً وإلى يمينه 18 صفراً) من حسابات النقطة العائمة في الثانية FLOPS، وفق ما ذكرت الشركة.

وتصل تكلفته الحالية لـ 146 مليون دولار.



