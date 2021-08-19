إصابة شخص بجروح خطيرة في حادث طعن بمدرسة في السويد

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الخميس، إصابة موظف في مدرسة ببلدة "إسلوف"، بجروح خطيرة، بعد تعرضه لحادث طعن في المدرسة.
وقالت الشرطة إنها "أوقفت شاب يبلغ من العمر 15 عاما، للاشتباه في ارتكابه جريمة شروع في القتل"، وهو الجاني في الواقعة.
وأضافت الشرطة أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من الطلبة.
وقال شهود عيان لصحيفة "سكانسكا داجبلاديت"، إن رجلا جاء إلى المدرسة وهو يحمل سكينا طويلة، وكان يرتدي قناعا وخوذة وشيئا أشبه بسترة واقية من الرصاص.
وقفز بعض التلاميذ من النوافذ للهرب، بعد أن طعن المهاجم، المدرس بالسكين، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ولم تعرف دوافع الهجوم على الفور.
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