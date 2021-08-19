روسيا تحذر طالبان من مقاومة "الأسود الخمسة"

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إن المقاومة ضد حركة طالبان تتركز في منطقة بنجشير شمال شرق العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضح لافروف، في تصريحات صحفية الخميس، أن المقاومة ضد حركة طالبان تتركز في بنجشير مع نائب الرئيس أمر الله صالح ونجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود، داعيا إلى إجراء محادثات من أجل تشكيل "حكومة تمثيلية" في أفغانستان.

وتابع أن "طالبان لا تسيطر على كل الأراضي الأفغانية. تصل معلومات عن الوضع في وادي بنجشير حيث تتمركز قوات المقاومة التابعة لنائب الرئيس (أمر الله) صالح وأحمد مسعود".

وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف، أن لدى موسكو خططا مختلفة في حال حدوث أي تطورات جديدة في أفغانستان، دون كشف تفاصيل.

وسيطرت طالبان على كابول يوم الأحد الماضي بعد حملة عسكرية سريعة استمرت 11 يوما، وقادت الحركة للسيطرة على أغلبية أقاليم البلاد، لكنها لم تسيطر على منطقة بنجشير .

وتقول تقارير صحفية إن ولاية "بنجشير" التي يعني اسمها "الأسود الخمسة"، لا تزال خارج سيطرة حركة طالبان، مشيرة إلى أن هذه الولاية يقطنها قرابة 172 ألف نسمة، ومعظم سكانها من الطاجيك، تستعد لمواجهة طالبان.

وزعمت تلك المصادر أن قادة عسكريّين في وادي بنجشير يستعدون لمعركة كبرى ضد طالبان، بمساعدة 20 قاعدة عسكرية في المحافظة.

ولولاية "بنجشير " تاريخ مقاوم لطالبان التي وقفت حجر عثرة أمامها إبان سيطرتها على الحكم عام 1996، رغم سيطرتها أيضا على العاصمة آنذاك.