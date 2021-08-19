سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 19 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 19 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة وسط هدوء الطلب.

وتوقع تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي"، استعادة مصر خلال 2022 معدلات النمو ما قبل وباء كورونا لتسجل 4.9%.

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار ، استقر متوسط الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في 4 بنوك، هي الإمارات دبي الوطني، والاستثمار العربي، و المصري لتنمية الصادرات، والتعمير والإسكان.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 20 بنكا، منها العربي الأفريقي، وبنك HSBC، والمشرق، وبلوم مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، التجاري الدولي، القاهرة، وعودة، والكويت الوطني، والمصري الخليجي، وبركة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

قانون الصكوك السيادية

أقرت مصر قانون الصكوك السيادية، الذي يستهدف جذب مستثمرين جدد، لتمويل الموازنة العامة، والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية.

وصدّق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وبحسب الجريدة الرسمية، تنص المادة الأولى، من القانون، على أنه يتم العمل بأحكام القانون في شأن الصكوك السيادية، ولا تسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه، حسب وسائل الإعلام المحلية.

والصكوك السيادية ليست "قروضا أو سندات أو أذون خزانة"، ولكنها مقابل حق الانتفاع لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست ملكية عامة.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى 18.34 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.37 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، إلى 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع.