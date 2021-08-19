المرأة الحديدية تطالب بسحب القوات التركية من أفغانستان

جددت قيادية بالمعارضة التركية مطالبتها نظام رجب طيب أردوغان بسحب قواته من أفعانستان بشكل عاجل بسبب التطورت التي تشهدها البلاد حاليًا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها، الأربعاء، ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت"، وتابعتها "دوت الخليج الإخبارية".



وفي تصريحاتها انتقدت أكشينار استمرار وجود الجنود الأتراك في أفغانستان، بعد الأحداث التي شهدها مطار كابول مؤخرًا.

ووجهت "أكشينار"، التي يطلق عليها المرأة الحديدية، كلمات لأردوغان قائلة: "ماذا يفعل جنودنا البواسل في أفغانستان، اسحبهم على الفور".

واستطردت قائلة: "كل ذلك يمكن تفسيره بإدارة أشخاص عبثيين للدولة بعيدًا عن الجدية أو الكفاءة، أرى عدم جدية كبيرة، وهذا يلحق الضرر الكبير بتركيا".



وعبرت المعارضة التركية في أكثر من مناسبة سابقة عن مخاوفها من إصرار الحكومة على إبقاء قوات في أفغانستان، وفتح الحدود أمام المزيد من اللاجئين.

ومساء الأربعاء، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن خط التواصل مع حركة طالبان مفتوح، لافتا إلى التزام بلاده بدعم الشعب الأفغاني.

وتابع: "هناك نحو 4500 جندي أمريكي في كابول حاليا وليس هناك أي اشتباكات مع طالبان".

أما رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، فقال خلال المؤتمر الصحفي إن "الوضع الأمني في مطار كابول مستقر حاليا".

وذكر: "طالبان تسهّل وصول حاملي الجوازات الأمريكية إلى مطار كابول"، وتابع "لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوماً".

وتسارع الدول الغربية الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.