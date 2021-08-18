تضم مصر و الهند.. الكويت تستأنف الرحلات الجوية مع 6 دول

قررت الكويت استئناف الرحلات الجوية مع 6 دول، من بينها مصر، والهند، وعدة دول آسيوية أخرى.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماع استثنائي الأربعاء، على فتح الطيران من الكويت إلى مصر والهند وعدة دول آسيوية أخرى، بعد غلقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقرر مجلس الوزراء إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري، مع كل من الهند، ومصر، وبنجلاديش، وباكستان، وسريلانكا، ونيبال، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

تأجيل السفر إلى لبنان

وبداية الشهر الجاري، نصحت الكويت مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان بتأجيل رحلاتهم في ظل اضطراب الأوضاع الأمنية ببعض المناطق هناك.

ودعت سفارة الكويت في لبنان المواطنين الراغبين في السفر إلى لبنان إلى "التريث وتأجيل سفرهم".

كما طالبت المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان بالتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق.

شروط سفر الكويتيين

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت دولة الكويت، أنها لن تسمح لمواطنيها بالسفر خارج البلاد إلا للمحصنين ضد كورونا بأحد اللقاحات المعتمدة.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في الكويت،إن القرار سيتم تنفيذه بداية من مطلع أغسطس/آب الجاري.

وأضاف البيان، أن القرار استثنى الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، أقل من 16عاماَ، والحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بتعذر التلقيح لأسباب صحية، والحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، استأنفت الكويت، الرحلات الجوية المباشرة مع 12 دولة تم حظرها الفترة السابقة لأسباب صحية وتجارية بسبب تداعيات كورونا حول العالم.