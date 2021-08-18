موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. تسلا تتألق وبورش تشوق عملاءها

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

كرر طراز تسلا موديل Y الكهربائي بفئته Long Range إنجاز أشقائه من سيارات الشركة، حيث بيعت كافة نسخه المتاحة لعام 2021 في أمريكا.

وحسب موقع "إنسايد إي في"، فإن فئة Long Range من الطراز موديل Y نفدت بالكامل وقد كانت مخصصة للبيع خلال عام 2021.

كشفت شركة نيسان عن النسخة الأحدث من طراز Note باسم Note Aura Nismo، والمقرر طرحه خلال عام 2022.

وبهذا الطراز تكمل الشركة اليابانية قائمة الجيل الثالث من طراز Note منذ الكشف عنه رسميا في عام 2020، بتقديمها نسخته المدمجة في 2021 باسم Note Aura، ثم النسخة الجديدة الحاملة لاسم Nismo ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية لها.

تستعد بورش للكشف رسميا عن طراز كهربائي جديد خلال فعاليات معرض ألمانيا الدولي للسيارات IAA الشهر المقبل. ويشهد المعرض منافسة قوية بين كبرى الشركات المصنعة للموديلات الكهربائية والهجينة.



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، صورة غامضة للطراز الجديد من بورش نقلا عن صفحتها الرسمية على موقع أنستقرام . وكشفت الصورة عن تصميم يقترب من تصميم كشافات طراز "تايكان" الكهربائية.



تعد شنجان CS85 موديل 2022 من السيارات الرياضية التي تتميز برفاهية مختلفة نظرا لتعدد الميزات التقنية بها.



والسيارة الفارهة متعددة الاستخدامات بنظام الدفع الأمامي وتأتي بتصميم حديث مميز وأنيق و ذات كفاءة عالية تمنحك الراحة والأمان.



تتألف المركبة من محرك رباعي الأسطوانات بقوة 233 حصانا وبعزم دوران 360 نيوتن/ المتر، بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات وسعة المحرك 2 لتر.



كشفت ماركة جيب عن أحدث نسخة من أيقونتها "كوماندور"، ومن المقرر طرح الطراز عام 2022، عبر سوق سيارات أمريكا اللاتينية. ويمتلك طراز "كوماندور" تاريخا طويل مع جيب بمختلف الأسواق التي طرح بها.



وحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، هذه النسخة الجديدة من "كوماندور" تطرح بداية في أمريكا الجنوبية عام 2022 بمميزات متطورة تناسب الطرق الوعرة.