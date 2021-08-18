أفغانستان وأوكرانيا على مائدة بوتين وميركل الجمعة

تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، لبحث ملفي أفغانستان وأوكرانيا.
وقالت المستشارية الألمانية في بيان وصل "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، اليوم الأربعاء إن المستشارة ميركل ستلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الجمعة لمناقشة الأمن في أفغانستان وسبل تحقيق السلام في شرق أوكرانيا.
ووفق البيان، فإن ميركل وبوتين يبحثان في لقائهما أيضا العلاقات الثنائية ومكافحة جائحة كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تعقد ميركل مؤتمرا صحفيا مشتركا مع بوتين عقب المباحثات، وفق البيان.
وذكر البيان أيضا إن "ميركل ستشع باقة من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة الإسكندر في الكرملين، لإحياء الذكرى الـ80 لهجوم الجيش الألماني على الاتحاد السوفيتي في 22 يونيو "حزيران" 1941".
وفي بيان منفصل، قالت المستشارية الألمانية إن ميركل ستسافر بعد ذلك إلى أوكرانيا لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد ستركز على العلاقات الثنائية والإصلاح السياسي وكيفية تحقيق تقدم في عملية السلام التي تعاني من الجمود في شرق أوكرانيا.
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