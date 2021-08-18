موقع أمريكي: لقاء بين مسؤولي طالبان وكرزاي في كابول

التقى مسؤولون في حركة طالبان، الأربعاء، الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي والمسؤول الحكومي البارز عبدالله عبدالله في كابول،

وفق موقع سايت الأمريكي، فإن مسؤولو الحركة التقوا كرزاي وعبدالله عبدالله في كابول، الأربعاء.

وترأس عبدالله عبدالله المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الحكومي إبّان المفاوضات مع طالبان.

ونقل الموقع الأمريكي أن قادة طالبان "قالوا إنهم أصدروا عفوا عن جميع المسؤولين الحكوميين السابقين وبالتالي ليست هناك حاجة لمغادرة أي شخص البلاد".

كما نشر صورة لكرزاي إلى جانب عضو فريق التفاوض عن حركة طالبان أنس حقاني.

وفي وقت سابق، كشف مسؤول بطالبان عن لقاء بين أنس حقاني وكرزاي، فيما يبدو مقدمة لحوار وعدت به الحركة مع الحكومة السابقة.

اللقاء كشف عنه مسؤول في طالبان، نقلت عنه وكالة "رويترز"، قوله إن الرئيس السابق كرزاي التقى بالقيادي الكبير في الحركة وأحد زعماء شبكة حقاني، لإجراء محادثات.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن عبدالله عبدالله مبعوث السلام في الحكومة السابقة رافق كرزاي في الاجتماع، لكنه لم يكشف عن مكان ولا تاريخ اللقاء.

وشبكة حقاني فصيل مهم في طالبان. تتمركز على الحدود مع باكستان، وواجهت اتهامات في السنوات الماضية بتنفيذ بعض أعنف الهجمات في أفغانستان، حسب رويترز.

وفي وقت سابق كشف متحدث باسم كرزاي؛ أول رئيس لأفغانستان، بعد سقوط طالبان، عام 2001، أن ممثلين عن الحكومة الأفغانية المنهارة يجرون محادثات مع حركة طالبان.

وبعد فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني من أفغانستان يوم الأحد، وسيطرة طالبان على الحكم، أصبح الأمر متروكا لمجلس تنسيقي لتنظيم الانتقال السلمي للسلطة إلى الحركة.

ويضم المجلس كرزاي، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله، وزعيم "الحزب الإسلامي" قلب الدين حكمتيار.