قرقاش عن الاجتماع التركي الإماراتي: تاريخي وإيجابي

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن مستشار الأمن الوطني الإماراتي عقد اجتماعًا إيجابيًا مع الرئيس التركي محوره التعاون والشراكات الاقتصادية.

ووصف المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الاجتماع الذي جمع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ"التاريخي والإيجابي".



وأضاف قرقاش في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات"، وتابع قائلًا: "أولويات الازدهار والتنمية محرّك توجهنا الداخلي وقاطرة سياستنا الخارجية".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، استقبل الرئيس التركي، وفداً إماراتياً برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.