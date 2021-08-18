"إخماد الحرائق".. إشادات إسرائيلية بموقف السلطة الفلسطينية

شكر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف، الرئيس الفلسطيني محمود عباس على مساعدة طواقم الإطفاء الفلسطينية في إخماد حرائق غابات القدس الغربية.

وقال بارليف في تغريدة على حسابه في تويتر، الأربعاء، "أنهيت للتو محادثة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، شكرته فيها على مساعدة رجال الإطفاء الفلسطينيين الذين تم إرسالهم من رام الله للمساعدة في عملية إطفاء النيران في جبال القدس".



وأضاف بارليف: "قلت له إن الحدث مثال جيد للتعاون بين الشعوب".

وقد شاركت طواقم إطفاء فلسطينية بإخماد حرائق اندلعت في غابات بالقدس الغربية.

وأمس الثلاثاء، وصلت 4 سيارات إطفاء فلسطينية للمشاركة في إخماد الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من الأراضي وأدت الى إخلاء مئات السكان من منازلهم.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، صورة لسيارة إطفاء فلسطينية وهي في طريقها إلى موقع النيران.





وكتب في تغريدة على تويتر: "رجال الإطفاء التابعون للسلطة الفلسطينية يشقون طريقهم للمساعدة في إخماد الحرائق في جبال القدس. شكرا لتعاونكم! نحن نقدر ذلك".

وبدوره كتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في تغريدة على تويتر، "أريد أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية، السيد محمود عباس، على مبادرته بإرسال رجال إطفاء جاءوا لمساعدة إسرائيل".

وأضاف: "فالتضامن المتبادل وإنقاذ الأرواح هما مصلحتان مشتركتان لنا جميعاً"؛ وتمكنت طواقم الإطفاء الإسرائيلية من إخماد الحرائق بعد جهود استمرت 3 أيام.