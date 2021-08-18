الاتحاد الأوروبي يدعو أعضائه لاستقبال الأفغان المعرضين للخطر

دعت مسؤولة أوروبية بارزة، الأربعاء، دول التكتل إلى استقبال الأفغان المعرضين إلى "تهديد وشيك"، وخاصة النساء.

وفي ختام قمة افتراضية لوزراء الداخلية الأوروبيين، دعت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ايلفا جوهانسون، إلى استقبال الأفغان المعرّضين لـ"تهديد وشيك"، وخصوصا النساء منهم.

وحثّت المسؤولة الأوروبية، الدول الأعضاء على "تسريع" عملياتها لاستضافة لاجئين على أراضيها.

وقالت "علينا أن نتجنب قيام أشخاص بأسفار خطيرة للغاية للوصول خلسة إلى حدود الاتحاد الأوروبي.. علينا مساعدتهم قبل ذلك".

وأضافت "أنّه لأمر مهم أن نساعد أولئك المعرضين لتهديد وشيك على الاستقرار في دول الاتحاد الأوروبي".



وتسارع الدول الغربية الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.