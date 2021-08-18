دعت مسؤولة أوروبية بارزة، الأربعاء، دول التكتل إلى استقبال الأفغان المعرضين إلى "تهديد وشيك"، وخاصة النساء.
وفي ختام قمة افتراضية لوزراء الداخلية الأوروبيين، دعت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ايلفا جوهانسون، إلى استقبال الأفغان المعرّضين لـ"تهديد وشيك"، وخصوصا النساء منهم.
وحثّت المسؤولة الأوروبية، الدول الأعضاء على "تسريع" عملياتها لاستضافة لاجئين على أراضيها.
وقالت "علينا أن نتجنب قيام أشخاص بأسفار خطيرة للغاية للوصول خلسة إلى حدود الاتحاد الأوروبي.. علينا مساعدتهم قبل ذلك".
وأضافت "أنّه لأمر مهم أن نساعد أولئك المعرضين لتهديد وشيك على الاستقرار في دول الاتحاد الأوروبي".
وتسارع الدول الغربية الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يدعو أعضائه لاستقبال الأفغان المعرضين للخطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.