بايدن يتلقى إفادة حول أفغانستان من وزير الدفاع ورئيس الأركان

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان مارك ميلي قدما إفادة للرئيس جو بايدن حول الوضع في أفغانستان.

ومن المقرر أن يعقد أوستن وميلي مؤتمرا صحفيا بواشنطن في وقت لاحق اليوم، للحديث عن آخر التطورات في أفغانستان ومطار كابول، وفق رويترز.

وإلى ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري ميك، الأربعاء إن على الجيش الأمريكي البقاء في أفغانستان لما بعد الموعد المقرر للانسحاب في 31 أغسطس آب، إذا لزم الأمر لإجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان.



وأضاف ميك المنتمي للحزب الديمقراطي في تصريحات لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) الأمريكية: "نحن بحاجة للتأكد من أن كل فرد من هؤلاء الأفراد الذين نعرف أنهم عرضوا حياتهم للخطر قد أصبحوا خارج البلاد".



وتابع "إذا كان هذا يعني ضرورة البقاء لفترة أطول فيجب في تقديري أن نفعل ذلك.. إذا كان هذا يعني أن علينا حتى جلب المزيد من القوات للتأكد من أننا نستطيع إخراجهم بأمان فنحن بحاجة لعمل ذلك".

يأتي ذلك بالتزامن مع إفادة شهود عيان بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من عشرة في احتجاجات مناهضة لطالبان في مدينة جلال آباد الأفغانية.



وتسارع الدول الغربية الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.