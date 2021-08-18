سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، في العاصمة بغداد، ومختلف المحافظات.

وسجل متوسط سعر الدولار في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة العراقية بغداد، خلال تعاملات الأربعاء، نحو 1472.50 دينار للشراء، و 1482.50 دينار للبيع.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

وقررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الأحد، إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية للعراق، قال عضو اللجنة ناجي السعيدي، إن "سعر الصرف سيبقى على وضعه خلال المدة المقبلة للسنوات الخمس المقبلة، حيث إن قيمة الدينار العراقي الحقيقية تحدد من خلال صرف الدولار تجاه الدينار إضافة إلى القوة الشرائية للدينار العراقي وما ينتج من سلع وخدمات صافية خلال فترة معينة".

وأكد على أن "تقليل قيمة الدينار زاد من تنافسية السعر العراقي على أساس أن السلع التي تأتي من الخارج تستفيد من قوة الدينار العراقي تجاه الدولار لأن عملة الدولار عملة عالمية، وعندما يتم رفع سعر صرف الدولار سترفع تنافسية السلع وتنخفض، لأنها تقل الصادرات العراقية من دول الخارج".

أسعار الدولار في العراق

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار في بورصات الكفاح، بالعاصمة بغداد، والحارثية، والسليمانية، والموصل، إلى نحو 1478 دينارا.

وزاد متوسط سعر صرف الدولار، في بورصة أربيل، إلى نحو 1479.75 دينار، وفي بورصة البصرة، إلى نحو 1479.50 دينار، وفي بورصة دهوك، إلى نحو 1480.25 دينار.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو، مقابل الدينار العراقي، في تعاملات اليوم، إلى نحو 1711.46 دينار للشراء، و 1712.82 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، أمام الدينار العراقي، إلى نحو 2011.03 دينار للشراء، و 2012.20 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، فى تعاملات اليوم، إلى نحو 389.27 دينار للشراء، و 389.89 دينار للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 397.68 دينار للشراء، و 397.89 دينار للبيع.

فيما قفز متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4848.43 دينار للشراء، و 4861.12 دينار للبيع.