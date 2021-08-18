أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 في الجزائر.. هبوط غير متوقع

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، بالرغم من صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض جرام الذهب عيار 24، إلى نحو 7777 دينارا (57.45 دولار)، في حين تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، "الأكثر تداولا بالأسواق"، إلى نحو 6805 دنانير (50.27 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، مستوى 5833 دينارا ( 43.09 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 4537 دينارا (33.51 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12، نحو 3888 دينارا (28.72 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، إلى نحو 241.861 ألف دينار ( 1787 دولارا).

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 54.439 دينار ( 402.14 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، واصلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعها لتقترب من أعلى مستوى لها في أسبوعين، وتعزز من زحفها الحثيث نحو مستوى 1800 دولار.

وتعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا بفعل تنامي المخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1792.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 6 أغسطس/ آب الجاري، عند 1795.25 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1793.50 دولار.





وقال جيفري هالي كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى "أواندا":" المشكلة الأبرز هي السلالة دلتا، وما إذا كانت ستؤثر بشكل ملموس على التعافي العالمي، في هذا الوضع، من المرجح أن يجد الذهب المزيد من الشراء الباحث عن الملاذ".

مصير الذهب

وتابع:" لكن الذهب يواجه صعوبات لتجاوز مستويات المقاومة الفنية الكبيرة بين 1800 و 1850 دولارا، مصير الذهب تقرره لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي وما إذا كانت تلمح إلى خفض وشيك للتحفيز في سبتمبر/أيلول".

وما زالت معنويات المخاطرة ضعيفة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، فيما تحوم الأسهم الآسيوية قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام في الوقت الذي تجتاح فيه السلالة دلتا المنطقة.

ومما عزز الإشارات على تباطؤ الاقتصاد، انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز الماضي.