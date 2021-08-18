الأوضاع بأفغانستان.. وزراء خارجية "الناتو" يجتمعون افتراضيا الجمعة

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أن وزراء خارجية دول الحلف سيعقدون اجتماعا الجمعة، لمناقشة الوضع في أفغانستان.
وكتب ستولتنبرج على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن هذا الاجتماع الاستثنائي "سيهدف إلى "الحفاظ على تنسيق وثيق ومناقشة نهج موحّد بشأن أفغانستان" بعد استيلاء طالبان على السلطة"
وتأتي الدعوة للاجتماع في وقت تسارع فيه الدول الغربية الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.
وقبل أيام، قال ينس ستولتنبرج، أن حركة طالبان عليها أن تعي أنها لن تلقى اعترافا دوليا إذا سيطرت على أفغانستان بالقوة.
وأضاف في تصريحات إثر اجتماع مع سفراء دول الحلف في بروكسل: "سنحافظ على تواجدنا الدبلوماسي في كابول، وأمن أفراد الحلف يحظى بأهمية قصوى".
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