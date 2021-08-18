الخارجية الروسية: بيان "طالبان" إيجابي لإجراء مفاوضات

أشادت الخارجية الروسية، الأربعاء، ببيان حركة طالبان أمس خلال مؤتمرها الأول بعد سقوط العاصمة الأفغانية كابول.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان: "أول بيان لطالبان يعطي أملا لإجراء مفاوضات".
وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف، أن لدى موسكو خططا مختلفة في حال حدوث أي تطورات جديدة في أفغانستان.
وأمس الثلاثاء، قال ذبيح الله مجاهد المتحدث الرسمي باسم طالبان في أفغانستان إن الحركة لا تريد أي حرب في البلاد، ولا تسعى لتصفية الحسابات.
وأضاف، في مؤتمر صحفي هو الأول منذ استيلاء طالبان على العاصمة، أن الحركة ستؤمن السفارات والمنطقة الخضراء في كابول.
وتعهد أن تسمح الحركة لوسائل الإعلام بممارسة دورها، ولكن نطالبها بمراعاة قيمنا الدينية والوطنية.
ووجه مجاهد رسالة إلى العالم قائلا: "نطمئن العالم والولايات المتحدة وجيراننا أن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضدهم".
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