إيران تعلن "الحرب" على اللاجئين الأفغان: لن نسمح بإقامة مخيمات

اصطدم اللاجئون الأفغان الفارون نحو إيران المجاورة برفض طهران دخولهم أو ترحيلهم، في ظل أوضاع هشة فاقمها فيروس كورونا.

وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت، الأربعاء، أنها لن تسمح بدخول اللاجئين الأفغان، مشيرة إلى أنها لن تسمح بإقامة معسكرات لاستقبال المهاجرين الأفغان الجدد ومنعهم من دخول البلاد.

وقال حسين قاسمي، مدير عام شؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية، إن أمرا تنفيذيا صدر لمحافظات خراسان وسيستان وبلوشستان وخراسان رضوي المحاذية لأفغانستان، بإعادة أي أفغاني يحاول دخول الأراضي الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، نفى مهدي محمودي، مدير عام مكتب وزارة الداخلية لشؤون المواطنين والمهاجرين الأجانب، في تصريح له تابعته مراسلة "دوت الخليج الإخبارية" في طهران، إقامة مخيمات لاستقبال اللاجئين والمهاجرين الأفغان الجدد.

وفي أعقاب تصاعد الصراع العسكري الأخير والتقدم السريع لقوات طالبان والسيطرة على مدن مختلفة في أفغانستان، لجأت مجموعة من الأشخاص الذين مزقتهم الحرب إلى المناطق الحدودية الإيرانية.

ومن بين اللاجئين بعض المسؤولين العسكريين والتنفيذيين ممن جرت إعادتهم إلى أفغانستان، بحسب مدير شؤون الحدود بوزارة الداخلية.

ونزح ما لا يقل عن 360 ألف شخص آخر بسبب تصاعد الحرب في أفغانستان منذ بداية هذا العام، وفقًا للأمم المتحدة.

من جهته، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الأربعاء، إن الأحداث الأخيرة في أفغانستان قد تؤدي إلى موجة نزوح جديدة وكبيرة من هذا البلد إلى إيران، ما من شأنه أن يفاقم أوضاع كورونا في البلاد إلى حد خطير.

وأضاف الوزير نمكي الذي يزور محافظة قم وسط إيران، أن "مقصد الكثير من الأفغان سيكون محافظة قم وقد تشهد هذه المدينة تفشيا كبيرا للفيروس مستقبلاً".

وأعلنت إيران تسجيل 583 حالة وفاة مع تسجيل أكثر من 39 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 4 ملايين و556 ألفا و417، فيما ارتفعت الوفيات إلى 99 ألفا و691 حالة.