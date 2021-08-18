العراق يدك أوكار داعش.. تدمير مخبأ متفجرات قرب أربيل

دك الأمن العراقي وكرا جديدا لتنظيم داعش الإرهابي عبر تدمير مخبأ متفجرات للتنظيم قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي البلاد.

وأعلن التحالف الدولي في العراق، اليوم الأربعاء، تدمير مخبأ لتنظيم داعش في منطقة مخمور (شمال) بالتعاون مع إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، الكولونيل وين ماروتو، في تغريدة عبر موقع تويتر، تابعتها "دوت الخليج الإخبارية": "في عملية استخباراتية، دمرت قوات الأمن العراقية، بالتنسيق مع حرس الحدود في إقليم كردستان، مخبأ لداعش يحتوي على عبوات ناسفة ومتفجرات على سفح جبل قره جوغ في مخمور".

وأضاف ماروتو: "تعمل قوات الأمن العراقية وقوات إقليم كوردستان معاً لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق التي تتمتع فيها داعش بحرية الحركة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت قيادة عمليات بغداد إحباط محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات المواطنين في الكرخ، وهي الجانب الغربي من العاصمة العراقية.

وذكرت القيادة، في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، أن "مفارز استخبارات الفوج الثالث تمكنت من إحباط عمل إرهابي يلحق الأذى بالمواطنين، وذلك بعدما رصدت شخصا ملثما يستقل دراجة نارية أثارت تصرفاته الشكوك في منطقة الوشاش".

وأوضحت القيادة أنه تمت ملاحقة المشتبه به، ما أجبره على رمي ما كان بحوزته من أسلحة ومواد متفجرة، حيث كان معه ثلاث قنابل يدوية، ولكنه استطاع الفرار والهروب من القوى الأمنية.

وأكدت أن عملية البحث عن المتهم لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه جرى ضبط المواد التي كانت بحوزته.

وأمس الثلاثاء، قال ماروتو، في تغريدة عبر تويتر: "لقد دعمت عملية العزم الصلب على الدوام التكامل العسكري والتعاون الأمني بين شركائنا في قوات الأمن العراقية والبيشمركة (قوات إقليم كردستان)".



وأضاف ماروتو أن هذا الدعم جاء "لأنه خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، معاً، سنبقى ملتزمين بحرمان فلول داعش من الوسائل والفرص للظهور".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن -لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض-، أنّ الولايات المتّحدة ستنهي بحلول نهاية العام "مهمّتها القتاليّة" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري مع هذا البلد.