مدير المخابرات المصرية يبحث ملف غزة في إسرائيل

يبحث مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ملف غزة مع المسؤولين الإسرائيليين.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "وصل مدير المخابرات المصرية العامة اللواء ⁧‫عباس كامل‬⁩ إلى ⁧‫إسرائيل‬⁩ والتقى صباح اليوم رئيس الوزراء نفتالي بينيت".

ولفتت إلى أن كامل سيجتمع مع وزير الدفاع. الإسرائيلي بيني جانتس، في ساعات المساء.

ووفق الهيئة، ستتناول المباحثات بين المسؤول الأمني المصري والجانب الإسرائيلي "جهود تثبيت التهدئة في قطاع ⁧‫غزة‬⁩ "، بعد الحرب التي اندلعت في مايو/أيار الماضي.

وفي 8 أغسطس/آب الجاري، زار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيال حولاتا مصر، لبحث تطورات الوضع حول قطاع غزة.

وقبلها بيوم، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على أهداف في غزة استهدفت معسكرا ونقطة إطلاق صواريخ، ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قررت الفصائل الفلسطينية وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه إسرائيل، لإعطاء جهود مصرية فرصة للنجاح لإعادة فتح المعابر.

وحينها، ذكر مصدر فلسطيني لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على وقف فعاليات الأدوات الخشنة قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة لمدة أسبوع بناء على جهود مصرية.