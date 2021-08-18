سر رقم طائرة الإجلاء الأمريكية في مطار كابول

سياسة

في خضم الفوضى التي شهدها مطار كابول في أول أيام سيطرة حركة طالبان، استحوذت إحدى الصور على اهتمام وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين.

الصورة كانت لرقم على طائرة نقل عسكرية تتحرك على مدرج المطار وهو (1109)، وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرقم بالهجمات التي كانت وراء غزو الولايات المتحدة لأفغانستان قبل 20 عاما.

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وتهافت سكان العاصمة الأفغانية على المطار لمغادرة البلاد، وتظهر فيديوهات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد فوضى عارمة في مدرج الطائرات، ومحاولة البعض التعلق بالطائرة العسكرية الأمريكية.

الطائرة التي كانت محور أبرز أحداث أفغانستان خلال الأيام الماضية، حملت رقم "1109" كجزء من رقمها التسلسلي، وهو ما قرأه البعض "09-11" أو الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، تاريخ الهجمات الإرهابية التي استهدفت برجي التجارة العالميين عام 2001، وكانت سببا رئيسيا في غزو الولايات المتحدة أفغانستان.

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العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساءلوا عن مغزى الرقم وهل هو من قبيل الصدفة أم مقصودة؟