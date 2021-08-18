سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاربعاء 18 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 18 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك والصرافة.
وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.
ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.
أعلى سعر للريال السعودي
وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في بنوك، بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وعودة.
فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.
وبلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
الاحتياطي الأجنبي يقفز
وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي، لتواصل سجلها الصاعد منذ يونيو/حزيران 2020.
وأعلن البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الجاري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع قدره 25 مليون دولار.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي أسهم في تحسين الأوضاع في البلاد، وزيادة فرص العمل من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أسعار الدولار واليورو والإسترليني
واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.
بينما تراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى 18.37 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.42 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، أمس.
كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.69 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.
أسعار الدرهم والدينار
وظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.04 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع، أمس.
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