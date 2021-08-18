سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021

تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

وتوقع تقرير "آفاق الاقتصاد الأفريقي"، استعادة مصر خلال 2022 معدلات النمو ما قبل وباء كورونا لتسجل 4.9%.

وانخفض متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري مسجلا 18.37 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو 18.39 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند 18.44 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي، والبنك الأهلي الكويتي.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 18.31 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لليورو في مصر.

طفرة للاستثمار الأجنبي بمصر

وقفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر 47.3 % من يناير كانون الثاني إلى نهاية مارس آذار 2021 ،وفق بيانات حكومية.

وقالت الحكومة المصرية، إن صافي الاستثمار بلغ 1.429 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.





وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، قد بلغت في الربع الأول من عام 2020، نحو 970.5 مليون دولار.

وأضافت الحكومة المصرية، في بيان الثلاثاء، أن تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالي 2020- 2021، قفزت بنسبة 21.72 % إلي 1.911 مليار دولار، وذلك مقارنة بنفس الربع من العام المالي 2019 -2020، وذلك حسب رويترز.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.69 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.04 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع، أمس.