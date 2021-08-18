سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة وسط هدوء الطلب.

وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي، لتصل إلي 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي، ما عزز من قوة العملة المصرية.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار ، استقر متوسط الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في بنكي الاستثمار العربي والأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في بنوك ـمصرف أبوظبي الإسلامي، التجاري الدولي، القاهرة، العربي الأفريقي، HSBC، والمشرق، بلوم مصر،وعودة، الكويت الوطني، والمصري الخليجي، وبركة.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

التحويلات تواصل الارتفاع

وتلقى الاحتياطي النقدي في مصر دعما قويا، بعد الإعلان عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مايو/أيار الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت التحويلات في مايو/أيار إلى 2.6 مليار دولار من 1.8 مليار قبل عام.





وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات زادت 13% في أول 11 شهرا بالسنة المالية (2020-2021) إلى 28.5 مليار دولار من 25.2 مليار دولار قبل عام.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى 18.37 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.42 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، إلى 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.69 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع.