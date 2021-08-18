"واتساب" تغلق مجموعة أنشأتها طالبان لتلقي شكاوى الأفغان

أغلق موقع فيسبوك مجموعة على تطبيق "واتساب" في أفغانستان أنشأتها حركة طالبان لتلقّي شكاوى المواطنين عبرها بعد سيطرتها على هذا البلد.

وقال متحدّث باسم "واتساب" لوكالة فرانس برس "نحن مضطرون للامتثال لقوانين الأمريكية المتعلّقة بالعقوبات، وهذا الأمر يشمل حظر الحسابات التي تعرّف عن نفسها على أنّها حسابات رسمية لحركة طالبان".



وكانت حركة طالبان التي استولت على السلطة في كابول الأحد أعلنت الأسبوع الماضي أنّها وضعت في متناول السكّان رقماً خاصاً للتواصل معها والإبلاغ عن أيّ شكاوى.

وأضاف المتحدّث باسم واتساب "نحن بصدد طلب مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية المختصّة نظراً لتطوّر الوضع في أفغانستان"، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

من جهتها وجّهت حركة طالبان خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي بثّ مباشرة على الإنترنت الثلاثاء انتقاداً شديداً إلى فيسبوك بسبب الحظر الذي يفرضه عليها في وقت يرفع فيه عملاق التواصل الاجتماعي لواء حرية التعبير.

وردّاً على سؤال عن مدى استعداد الحركة لاحترام حقّ الأفغان في حريّة التعبير، قال المتحدّث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إنّ "السؤال يجب أن يُطرح على من يقدّمون أنفسهم ضامنين لحرية التعبير ولكنّهم لا يسمحون بنشر كلّ المعلومات، على شركة فيسبوك يجب أن يُطرح هذا السؤال".

وتتّجه الأنظار إلى كيفية تعامل كبريات منصّات التواصل الاجتماعي مع المحتوى الذي تنشره حركة طالبان على هذه المنصّات في وقت أعلنت فيه الحركة أنّها ستشكّل حكومة بعدما تمكنت من السيطرة على سائر أنحاء أفغانستان.

وكان متحدّث باسم فيسبوك، قال لوكالة فرانس برس الثلاثاء "حظرنا حركة طالبان من جميع خدماتنا بموجب قواعدنا المتعلّقة بالمنظّمات الخطرة".

وشدّد المتحدّث على أنّه "بغضّ النظر عمّن يتولّى السلطة، فإنّنا سنتّخذ الإجراء المناسب ضدّ الحسابات والمحتويات التي تنتهك قواعدنا".

ولدى كلّ من تويتر ويوتيوب قواعد مماثلة، رّغم أنّ تويتر لا يفرض حظراً مسبقاً على الحسابات التابعة لحركة طالبان، إلا إذا نشرت هذه الحسابات محتوى ينتهك قواعد الموقع المتعلّقة بنبذ العنف والتلاعب بالمحتوى.