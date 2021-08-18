اجتماعات الأمم المتحدة.. اقتراح أمريكي لمنع انتشار كورونا

دعت الولايات المتحدة زعماء العالم لإرسال مقاطع مصورة بدلا من السفر لنيويورك الشهر المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت واشنطن إن ذلك سيساهم في ألا تتحول المناسبة إلى بؤرة انتشار سريع لعدوى فيروس كورونا.



وتنطلق اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 سبتمبر/ أيلول وستتضمن إلقاء كلمات بالحضور الشخصي وأخرى عن طريق الفيديو في ظل تباين معدلات التطعيم العالمية والمخاوف من انتشار السلالات المتحورة للفيروس.

وقالت ليندا توماس-جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "نحتاج إلى مساعدتكم حتى لا يتحول أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مناسبة لنقل العدوى بكثافة للغير".

وأضافت "على رؤساء الوفود التفكير في إلقاء بياناتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو. وإذا قررت الوفود السفر إلى نيويورك... فإننا نطلب من الوفود اصطحاب الحد الأدنى المطلوب من المسافرين".

يأتي ذلك فيما يواصل فيروس كورونا انتشاره في الولايات المتحدة، وقال حاكم ولاية آركنسو إنه لم يعد بالولاية سوى ثمانية أسرّة فقط في وحدات الرعاية المركزة، في الوقت الذي رفع فيه انتشار السلالة المتحورة دلتا أعداد المصابين داخل المستشفيات وخارجها بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ ستة أشهر.

وفي تكساس المجاورة، طلب الحاكم جريج أبوت من المستشفيات تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة مع انتشار السلالة المتحورة السريع في أجزاء واسعة من البلاد منها الكثير من الولايات الجنوبية التي تواجه معدلات تطعيم متدنية.

وعلى مستوى البلاد، بلغ متوسط عدد حالات الإصابة بكورونا 100 ألف لثلاثة أيام على التوالي، بزيادة 35% عن الأسبوع السابق، وسجلت لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أغلب الحالات الجديدة في الأسبوع الأخير.