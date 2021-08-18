جونسون يكشف تفاصيل خطة بريطانيا بشأن اللاجئين الأفغان

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده ستستقبل "على المدى الطويل" ما يصل إلى 20 ألف لاجئ أفغاني، ضمن خطة لإعادة توطينهم.

وقال جونسون في بيان: "نحن مدينون لجميع أولئك الذين عملوا معنا لجعل أفغانستان مكاناً أفضل على مدار السنوات العشرين الماضية، والعديد منهم، وبخاصة النساء، بحاجة ماسّة إلى مساعدتنا".



وفي وقت سابق، ذكرت رئاسة الوزراء في 10 داوننج ستريت، إن جونسون سيقدم مزيدًا من المعلومات حول خطة إعادة التوطين.

وقالت متحدثة باسم "داونينج ستريت": "يعمل فريق المملكة المتحدة في أفغانستان على مدار الساعة في ظروف صعبة للغاية لمساعدة الرعايا البريطانيين وكثيرين آخرين قدر الإمكان للوصول إلى بر الأمان في أسرع وقت ممكن".

وأضافت: "في الوقت نفسه، نعمل على تقديم موقف جماعي من المجتمع الدولي لمنع حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان – حيث من مصلحة الجميع عدم ترك أفغانستان تفشل".

ونقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية عن مسؤولين قولهم إن جونسون كان يسعى إلى إجراء مناقشات دولية رفيعة المستوى بشأن الأزمة التي تتكشف، بما في ذلك استخدام رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة السبع للدعوة إلى اجتماع افتراضي في الأيام المقبلة.

وذكر رئيس الوزراء أنه يريد من قادة مجموعة السبع التركيز على ضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى مصدرًا لتهديدات إرهابية دولية. وسيكون هناك أيضًا جهد لتأمين الدعم لشعب أفغانستان، بما في ذلك من خلال زيادة المساعدة الإنسانية.

وتطلب بريطانيا اجتماع من جانب الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعد المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس الوزراء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أثار فيها احتمالية اجتماع مجموعة السبع، من المتوقع أن تعمل لندن وباريس معًا على قرار مشترك لمجلس الأمن الدولي.