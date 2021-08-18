"الطاقة الذرية" تحذر: إيران تقترب من صنع سلاح نووي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران عجلت بتخصيب اليورانيوم لمستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي.

التحرك الإيراني يزيد من التوتر مع الغرب مع سعي كلا الجانبين لاستئناف المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني.



وبحسب تقرير اطلعت عليه وكالة رويترز، فقد زادت إيران نسبة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60 % من 20 % في أبريل/ نيسان الماضي، ويتطلّب تصنيع قنبلة نووية نسبة تخصيب تصل لـ 90 % فضلاً عن مراحل أساسية أخرى.

وفي تقريره الأخير أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الدول الأعضاء بأن طهران "توصلت إلى آلية تشغيلية جديدة من أجل إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 %" في منشأة نطنز (وسط).

وأوضحت الوكالة الأممية أنّ الآلية الجديدة تقوم على استخدام "مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي" بدلاً من مجموعة واحدة إذا ما استثنينا اختبارا أوليا لبضعة أيام أجري في أبريل/ نيسان، مضيفة أن طهران أطلقت بالفعل هذه الآلية.

وكانت إيران باشرت في أبريل/ نيسان تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 %، مقابل 20 %سابقاً، وهي أعلى بكثير من نسبة الـ3,67 % المحدّدة في الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.

وإيران التي لطالما نفت سعيها لحيازة قنبلة نووية، تنصّلت من التزاماتها منذ انسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في العام 2018.

وبات الاتفاق مهدّداً منذ قرّر رئيس الولايات المتّحدة في حينه دونالد ترامب الانسحاب منه، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

ويسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن للعودة إلى الاتفاق، وبدأت محادثات غير مباشرة بهذا الشأن في فيينا في أبريل/ نيسان بوساطة أوروبية.

لكنّ الجلسة الأخيرة التي عقدت في 20 يونيو/ حزيران لم تفض إلى أيّ تقدّم ملموس.

وتحدث الاتحاد الأوروبي عن استئناف محتمل للمحادثات في مطلع سبتمبر/ أيلول في حين أبدى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي ترحيبه بالجهود المبذولة لرفع العقوبات الأمريكية التي تخنق اقتصاد بلاده.

والإثنين أعربت الولايات المتّحدة عن قلقها إزاء ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخّراً من أنّ إيران تعمل على إنتاج اليورانيوم المعدني المخصّب، مطالبة طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

وبحسب تقرير غروسي أنتجت إيران 200 جرام من اليورانيوم المعدني المخصّب بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنّها بدأت بإنتاج اليورانيوم المعدني لأغراض بحثية، وهو موضوع حسّاس لأنّ هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ الولايات المتحدة اطّلعت على آخر تقرير أعدّه أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتبر أنّ إيران "ليست لديها أيّ حاجة فعلية لإنتاج اليورانيوم المعدني".

في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بدأت إيران بتطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات في إيران، الأمر الذي سمح لها برفع الأنشطة النووية.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وقعت اتفاقا مؤقتا لمدة 3 أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة مديرها العام رافائيل غروسي إلى طهران يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أي يومين قبل مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي.