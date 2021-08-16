"الطيران المدني" الإماراتية تعلق الرحلات الجوية إلى أفغانستان نظرا للأحداث الراهنة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، تعليق الرحلات الجوية لشركات الطيران المسجلة في دولة الإمارات إلى مطارات جمهورية أفغانستان نظراً للأحداث الراهنة.
وذكرت الهيئة في بيان أصدرته الإثنين، أنها تتابع آخر التطورات التي تشهدها أفغانستان، وتقييم الأوضاع الراهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والناقلات الوطنية في دولة الإمارات، وذلك لضمان التشغيل الآمن لشركات الطيران في الدولة.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تضع أمن وسلامة الطيران المدني على رأس قائمة أولوياتها.
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