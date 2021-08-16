وزير خارجية ألمانيا: المجتمع الدولي أخطأ في تقدير الوضع بأفغانستان

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الإثنين، إن المجتمع الدولي أخطأ في تقدير الوضع في أفغانستان.
وتابع في تصريحات للصحفيين "سنبذل كل ما في وسعنا لنخرج أكبر عدد ممكن من أفغانستان".
وأضاف "الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا غير عادي الثلاثاء المقبل لبحث الوضع في أفغانستان".
ومضى قائلا "المجتمع الدولي أخطأ في تقدير الوضع في أفغانستان".
وتمكنت حركة طالبان أمس، من السيطرة على العاصمة كابول كآخر معاقل الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وبدأت ألمانيا اليوم، عمليات إجلاء الألمان والمتعاونين الأفغان من كابول.
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