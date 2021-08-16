الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها لأفغانستان

أعلنت الخطوط الجوية التركية، إلغاء رحلاتها إلى العاصمة الأفغانية، كابول، على خلفية سيطرة حركة طالبان على المدينة.

جاء ذلك في بيان نشرته الخطوط التركية الحكومية على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الإثنين، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".

وقال البيان إن أول رحلة إجلاء للخطوط الجوية التركية من أفغانستان إلى إسطنبول بتركيا من المنتظر أن تصل بعد ظهر اليوم.

وكان لدى الخطوط الجوية التركية 10 رحلات مجدولة أسبوعياً من إسطنبول إلى كابول والعكس، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

وسيطرت طالبان على العاصمة الأفانية كابول، وتحاول الدول الغربية إجلاء مواطنيها، حيث أعلنت الحركة انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي.

وأعلنت وكالة الطيران المدني الأفغانية، نقل أجواء كابول إلى استخدام الطائرات العسكرية، وطالبت الطائرات التي تستخدم الأجواء بتغيير مسارها.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، أن بلاده قامت بجميع الاستعدادات من أجل إجلاء الأتراك الذين يرغبون في مغادرة أفغانستان.





وبحسب وسائل إعلام محلية، أدلى وزير الخارجية جاويش أوغلو، من تونس التي يزورها حاليًا، بتصريحات حول التطورات في أفغانستان، مؤكدًا استمرار عمل السفارة التركية في كابول، واستمرار الاتصالات مع جميع الأطراف.

وقال جاويش أوغلو، "اتخذنا الإجراءات اللازمة بخصوص بعثاتنا الدبلوماسية في أفغانستان، وسفارتنا في كابول تواصل عملها".

وأضاف "لقد أصدرنا إعلانًا لمن يريدون مغادرة أفغانستان. نحن نقوم بتقييم الطلبات الواردة من السفارات، سنوفر جميع أنواع الفرص لمواطنينا الذين يرغبون في مغادرة البلاد، بالتعاون مع مؤسساتنا ذات الصلة".

بدوره أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تتابع عن كثب تطور الأحداث في أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول.

ووفقًا لموقع صحيفة «سوزجو» التركية المعارضة، جاء ذلك في اجتماع عقده خلوصي أكار بمشاركة قائد قوات العمل التركية في أفغانستان، ورئيس الأركان العامة التركية، يشار جولار.





وفي إطار ذلك، أكد أكار أن سلامة الأفراد في كابول هي أولويتهم الأولى، مشيرًا إلى أن تم اتخاذ جميع أنواع الإجراءات في هذا الصدد.

وبحسب المصدر نفسه، أفادت مصادر الوزارة أن مراكز العمليات التابعة لوزارة الدفاع الوطني تعمل منذ البداية ، وتتابع التطورات.