معارض أفغاني بارز لـ"طالبان" يصل إيران

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الإثنين، بوصول محمد إسماعيل خان، وزير الطاقة الأفغاني السابق، ووالي مدينة هرات الأفغانية السابق، إلى مدينة مشهد الإيرانية.

وذكر موقع "سحام نيوز" الإيراني، أن "والي هرات السابق وأحد أبرز القادة الأفغان في الحرب ضد حركة طالبان، محمد إسماعيل خان، وصل الليلة الماضية إلى مدينة مشهد الإيرانية بعدما كان يخضع للإقامة الجبرية في أفغانستان".



وتمكن مقاتلو حركة طالبان، الخميس الماضي، من السيطرة على هرات ثالث مدن أفغانستان والمحاذية للحدود الإيرانية.



وألقت طالبان القبض على خان، وزير الطاقة الأفغاني السابق وقائد قوات الانتفاضة الشعبية في غرب البلاد، يوم الجمعة بعد اشتباكات مع عناصرها في مدينة هرات.



وقال إسماعيل خان في شريط فيديو نشرته حركة طالبان: "أتمنى أن نخلق جوًا من السلام في أفغانستان".



وفي الأسبوعين الماضيين، حمل خان السلاح ونظم انتفاضات شعبية لمحاربة طالبان في هرات، وهو أحد القادة الذين نشطوا في قيادة الجماعة الإسلامية الأفغانية ضد الغزو السوفيتي لأفغانستان وأحد الشخصيات السياسية الأكثر نفوذاً في غرب البلاد.



ولا يعرف على وجه الدقة كيفية خروج خان من الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه طالبان.

غير أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يقولون إن الرجل استطاع مغادرة أفغانستان ودخول إيران بوساطة إيرانية لدى طالبان، فيما يعتقد آخرون أن إسماعيل خان نفسه استطاع الهروب من مسلحي طالبان.

وتمكنت حركة طالبان أمس، من السيطرة على العاصمة كابول كآخر معاقل الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.



