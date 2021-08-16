7 قتلى خلال "فوضى" مطار كابول الأفغاني

أفادت وسائل إعلام بأن 7 أشخاص قتلوا في مطار كابول خلال الفوضى التي تخللت عمليات إجلاء البعثات والرعايا الأجنبية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن مسلحين اثنين قتلا بنيران جنود أمريكيين في مطار كابول.



وفي وقت سابق، تضاربت الروايات حول سقوط 5 قتلى على الأقل في مطار كابول، حيث قال شهود إن الحادث جاء بسبب إطلاق القوات الأمريكية النار لتفريق المتجمهرين، فيما ذكر آخرون أنه إثر التدافع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان بالمطار تأكيدهم سقوط 5 قتلى، وقال أحدهم، إنه رأى 5 جثث تُنقل إلى سيارة.

وقال شاهد آخر إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية، أم نتيجة تدافع.

وأطلقت القوات الأمريكية النار في الهواء فجر اليوم الإثنين في مطار كابول، في وقت اجتاح فيه آلاف الأفغان المدرج، على أمل الهروب من البلد بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

وقال شاهد لوكالة "فرانس برس": "أشعر بخوف شديد هنا، إنهم يطلقون النار بكثافة في الهواء، رأيت فتاة تقضي سحقا".

من جانبها ذكرت "وول ستريت جورنال" نقلا عن شهود عيان أنهم رأوا الجثث الملطخة بالدماء ملقاة على الأرض خارج صالة الركاب بالمطار.

ونسبت الصحيفة الأمريكية لمسؤول عسكري غربي قوله "إن مشاة البحرية الأمريكية أطلقت طلقات تحذيرية في ساعة متأخرة من مساء الأحد عندما هرع مئات الأفغان الذين اخترقوا المحيط على متن طائرة نقل متوقفة عن العمل.

وتولى الجيش الأمريكي مسؤولية الأمن في مطار كابول لتأمين الجسر الجوي الضخم للدبلوماسيين الأجانب والمواطنين، بعد انهيار الحكومة الأفغانية يوم الأحد.

ويستمر آلاف الأفغان اليائسين -وكثير منهم كان يعمل مع القوات الأمريكية- في التدفق.

وذلك في وقت أعلن فيه إلغاء الرحلات التجارية من مطار كابول من قبل سلطات المطار اليوم الإثنين.

وقالت السلطات في رسالة تلقتها الصحافة: "لن تكون هناك رحلات تجارية انطلاقاً من مطار حامد كرزاي، لمنع النهب. رجاءً لا تهرعوا إلى المطار".