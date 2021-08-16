لليوم الثاني.. مظاهرات أفغانية في إيران ضد طالبان

تجددت مظاهرات أبناء الجالية الأفغانية بمحافظة قم وسط إيران، اليوم الإثنين، احتجاجا على سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.
ووفق وكالة أنباء "شفقنا" الإيرانية، ردد المحتجون الأفغان بمحافظة قم، شعارات ضد حركة طالبان منها "الموت لطالبان"، مطالبين بوقف الدعم الدولي للحركة.
فيما دعا آخرون إلى "معاقبة الحكومة الباكستانية بسبب دعمها لطالبان"، وفق الوكالة الإيرانية.
وتعد محافظة قم أحد معاقل أبناء الجالية الأفغانية الذين يعيشون فيها منذ سنوات طويلة.
إلى ذلك، أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي امرأة محتجة من الجالية الأفغانية، تقول "أين سيذهب أبنائنا بعد سيطرة هؤلاء على البلد".
وأمس، خرجت حشود أفغانية كبيرة أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة طهران ضد حركة طالبان، رافعين شعارات "الموت لطالبان" و"لا نريد إمارة إسلامية".
وتمكنت حركة طالبان أمس، من السيطرة على العاصمة كابول كآخر معاقل الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ويتخوف أبناء الأقلية الشيعية في أفغانستان من حدوث انتهاكات ضدهم من قبل مقاتلي طالبان، فيما أبدى بعض الأفغان غضبهم من الدعم الإيراني للحركة.
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