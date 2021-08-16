السعودية: نقف مع الشعب الأفغاني ونأمل استقرار الأوضاع

أكدت السعودية وقوفها بجانب الشعب الأفغاني وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد، معربة عن أملها أن تعمل طالبان وكافة الأطراف على حفظ الأمن والاستقرار.

وأصدرت الخارجية بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء فيه، أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت.



وأجلت عدد من البعثات الدبلوماسية موظفيها، بعدما باتت أفغانستان في قبضة طالبان مع انهيار القوات الحكومية وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد.

وأثار الانتصار الخاطف لمسلحي طالبان، الذين احتفلوا به مساء الأحد باحتلال القصر الرئاسي في كابول، حالة من الذعر في البلاد، خاصة مطار العاصمة.

يأتي فيما لم يتوقف هدير الطائرات في سماء أفغانستان مع تواصل إجلاء الرعايا الأجانب والبعثات الدبلوماسية مع سيطرة طالبان على العاصمة كابول.

ويختلف الوضع على الأرض إذ ساد هدوء حذر البلد الذي لم يفق بعد من صدمة سقوط نظامه السياسي في غضون 3 أشهر منذ بدء الانسحاب الأمريكي.

وقال مسؤولون في حركة طالبان اليوم الإثنين إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن أي اشتباكات بمختلف أنحاء البلاد وذلك بعد يوم من سيطرة الحركة على العاصمة كابول وانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال عضو كبير في الحركة "الوضع هادئ وفقا لما لدينا من تقارير".

تقديرات تؤكدها تصريحات بريطانية، حيث قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم أيضا إن حركة طالبان تسيطر على أفغانستان وإن القوات البريطانية لن تعود لقتال "المتمردين".

وأضاف والاس لقناة سكاي نيوز التلفزيونية "أعترف بأن طالبان تسيطر على البلاد.. أعني أن المرء لا يحتاج إلى أن يكون باحثا سياسيا لمعرفة ذلك".

وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا وحلف شمال الأطلسي سيعودان إلى أفغانستان، قال والاس "هذا ليس مطروحا... لن نعود".