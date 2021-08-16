أكبر 8 سرقات للعملات المشفرة في العالم

بينما يتصاعد حجم عالم العملات المشفرة، والتي تجذب يوما بعد الآخر متعاملين جددا، فإنها تشكل أرضا خصبة للهاكرز أو القراصنة.

قبل أيام قليلة، أعلنت شبكة "بولي نتورك" المتخصصة في تحويل العملات المشفرة أن قراصنة قاموا باختراق أنظمتها الأمنية وخرجوا بغنيمة قياسية تصل قيمتها إلى 611 مليون دولار تخص عشرات الآلاف من أعضاء مجتمع العملات المشفرة.



ونشرت الشبكة التماسا طلبت فيه من المتداولين الذي يديرون محافظ لتخزين العملات المشفرة أن يتجنبوا الرموز المسروقة التابعة لمنصات "إيثيريوم" و"بينانس تشين" و"أوكس بوليغون".

ووجهت "بولي نتورك" رسالة إلى القراصنة عبر "تويتر"، قالت فيها "كمية الأموال التي قمتم بسرقتها هي الأكبر في عالم ديفي"، في إشارة إلى نظام التمويل اللامركزي.

ولا يبدو أن عمليات قرصنة منصات تداول العملات المشفرة ستقف عند هذا الحد، فبخلاف عملية الاستيلاء على منصة "بولي نتورك"، فهذا العام بلغ إجمالي عمليات سرقة العملات المشفرة والقرصنة والاحتيال اعتبارا من نهاية أبريل/نيسان وحتى الآن نحو 432 مليون دولار، وفقا لتحليل أجرته شبكة "سيفرترايس" المتخصصة بحماية الأصول المشفرة.

ووفقا لباحثي الأمن السيبراني في شركة "Ciphertrace"، شهد عام 2020 خسائر بقيمة 516 مليون دولار بسبب الاختراق والسرقات، في حين ضاع ما يقرب من 1.4 مليار دولار أمريكي نتيجة الأنشطة الاحتيالية.

وتزداد مخاطر القرصنة للعملات المشفرة، نظرا لطبيعتها اللامركزية والعديد من عمليات تبادل العملات التي تفتقر إلى شبكات الأمان المناسبة.

وعند النظر إلى تاريخ أكبر عمليات قرصنة العملات المشفرة، فإن عملية "بولي نتورك" تأتي في الصدارة، وفق تحليل أجراه موقع الإحصاءات العالمي "Statista".

يأتي في المرتبة الثانية عملية احتيال لعملات منصة "كوين تشيك" بقيمة 547 مليون دولار في عام 2018.

أما عملية القرصنة التي شهدتها منصة "MT.GOX" في عام 2014 فتأتي في المرتبة الثالثة عالميا بعد أن بلغت 480 مليون دولار.

وتحل في المرتبة الرابعة الاستيلاء على 285 مليون دولار من عملات منصة كيو كيون عام 2020، لتسبق عملية السطو على مبلغ 170 مليون دولار من منصة "Bit GRAIL" في عام 2018.

وشهد عام 2016 سادس أكبر عملية قرصنة بمبلغ 72 مليون دولار من منصة بيتفينكس، وبعد ذلك بعام تعرضت منصة نايس هاش لعملية استيلاء على 64 مليون دولار.

وأخيرا تتذيل عملية سرقة مبلغ 62 مليون دولار من منصة "Zaif" في عام 2018 قائمة أكبر ممارسات القرصنة للعملات المشفرة في العالم.