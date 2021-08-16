عون وميقاتي.. لقاء تاسع مبشر و"العبرة في الخواتيم"

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إن نسبة التشكيل أكثر من الاعتذار، في إشارة تفاؤل تبشر بولادة الحكومة المتعسرة.

تصريحات ميقاتي جاءت عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون، في القصر الرئاسي: "دخلنا في نقاش حول أسماء الوزراء والعبرة في الخواتيم".

مضيفا "نسبة تشكيل الحكومة أكثر من نسبة الاعتذار".

وحول المهلة التي وضعها لتشكيل الحكومة، أجاب أنه "لا مهلة للتأليف، لكن مهلتي غير مفتوحة".

وهذا هو اللقاء التاسع بين عون وميقاتي، منذ تكليف الثاني بتشكيل الحكومة في السادس والعشرين من الشهر الماضي.

والشهر المنصرم، جرى تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد فشل محاولتين لتأليفها، منذ استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت.

ومنذ تلك الكارثة التي ما زالت جروحها لم تندمل، لم تنجح الضغوط الدولية في تسريع ولادة الحكومة اللبنانية التي يشترط المجتمع الدولي أن تكون من اختصاصيين وتجري إصلاحات جذرية مقابل الحصول على الدعم المالي.

وكانت مصادر متابعة لعملية التشكيل، وصفت لـ"دوت الخليج الإخبارية"، الوضع الحكومي بالجيد، لافتة إلى تقدم سريع في بعض التفاصيل التي كانت تحتاج إلى متابعة.

ولفتت المصادر إلى أن "هناك الكثير من النقاط تمت معالجتها"، موضحة أنه جرى استكمال التفاهم على الوزارات الخدماتية والأساسية التي أصبحت شبه كاملة والسيادية متفق عليها بـ"بقاء القديم على قدمه".

وذكرت أن حقيبة العدل حسمت لجهة أن تبقى من حصة الرئيس ميشيل عون.

والمقصود بـ"بقاء القديم على قدمه" هو إبقاء وزارة الداخلية مع الطائفة السنية، وهذا ما كان يرفضه عون.